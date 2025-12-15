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История Адели Г.

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра состоится беседа с Аллой Аксёненко, специалистом отдела международных связей и иностранной литературы НГОНБ, о творчестве Виктора Гюго, режиссёрском почерке Франсуа Трюффо и ключевых вехах французской литературы. О фильме: Адель, дочь знаменитого писателя Виктора Гюго, одержима безответной любовью к британскому офицеру. Она следует за ним через моря, пытаясь добиться взаимности: пишет письма, ищет встречи и убеждает окружающих в их якобы заключённом браке. Её настойчивость лишь отталкивает возлюбленного, но Адель не сдаётся. Постепенно её одержимость перерастает в болезненную фиксацию: реальность размывается, а стремление быть рядом с любимым превращается в разрушительную силу, подтачивающую её разум и жизнь.

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