Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. После просмотра состоится беседа с Аллой Аксёненко, специалистом отдела международных связей и иностранной литературы НГОНБ, о творчестве Виктора Гюго, режиссёрском почерке Франсуа Трюффо и ключевых вехах французской литературы. О фильме: Адель, дочь знаменитого писателя Виктора Гюго, одержима безответной любовью к британскому офицеру. Она следует за ним через моря, пытаясь добиться взаимности: пишет письма, ищет встречи и убеждает окружающих в их якобы заключённом браке. Её настойчивость лишь отталкивает возлюбленного, но Адель не сдаётся. Постепенно её одержимость перерастает в болезненную фиксацию: реальность размывается, а стремление быть рядом с любимым превращается в разрушительную силу, подтачивающую её разум и жизнь.