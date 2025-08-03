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  1. Новосибирск
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Истеричный ветер

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

В культурный андеграунд Новосибирска вольным ветром задуло сразу две группы. Возможно, после этого вечера фестиваль будет ежегодным. На сцене: «Элли Блэк», «Всему своё время» и Нурлан Жорин. Вход 700 рублей, парный билет — 1000 рублей. Забронировать столик можно по телефону или на сайте.

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