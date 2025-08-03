В культурный андеграунд Новосибирска вольным ветром задуло сразу две группы. Возможно, после этого вечера фестиваль будет ежегодным. На сцене: «Элли Блэк», «Всему своё время» и Нурлан Жорин. Вход 700 рублей, парный билет — 1000 рублей. Забронировать столик можно по телефону или на сайте.