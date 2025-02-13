Проект посвящён одному из самых возвышенных и волнующих чувств, известных человечеству — любви. На выставке представлены живопись и инсталляции новосибирских художников Александра Шурица, Владимира Фатеева, Юрия Третьякова и арт-группы «Bertollo», каждый из которых по-своему интерпретирует тему человеческих отношений. Ты увидишь произведения, отражающие радость и страсть, нежность и боль, соединение и разрыв — все грани сложного и многогранного чувства, на котором держится наш мир, в разных техниках и формах. Стоимость билетов: Полный билет 500 рублей, льготный (пенсионеры, студенты) — 200 рублей.