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  1. Новосибирск
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Искусство любви

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Проект посвящён одному из самых возвышенных и волнующих чувств, известных человечеству — любви. На выставке представлены живопись и инсталляции новосибирских художников Александра Шурица, Владимира Фатеева, Юрия Третьякова и арт-группы «Bertollo», каждый из которых по-своему интерпретирует тему человеческих отношений. Ты увидишь произведения, отражающие радость и страсть, нежность и боль, соединение и разрыв — все грани сложного и многогранного чувства, на котором держится наш мир, в разных техниках и формах. Стоимость билетов: Полный билет 500 рублей, льготный (пенсионеры, студенты) — 200 рублей.

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