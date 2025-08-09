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Искусство карикатуры: Смех сквозь века

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 300₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Лекция искусствоведа Анны Батаевой об истории карикатуры: самых ярких представителях жанра, о том, как карикатура влияла на ход истории, и о том, какие вызовы стоят перед ней сегодня. Вход на лекцию осуществляется по билетам на выставку «Ура карикатуре!», так что ты сможешь ближе познакомиться с работами некоторых художников-карикатуристов, представленных в экспозиции. Помимо покупки билета, необходимо заранее зарегистрироваться на лекцию.

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