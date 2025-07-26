Четвёртый ежегодный большой фестиваль яблочных напитков в Сибири. В этот день на площадке перед «Победой» тебя будет ждать: — 25 сидрерий из разных уголков страны — более 80 видов яблочных напитков — фуд-зона с закусками, идеально подходящими к напиткам — летний концерт — развлечения