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Incider fest

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

от 1550₽ до 3500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Четвёртый ежегодный большой фестиваль яблочных напитков в Сибири. В этот день на площадке перед «Победой» тебя будет ждать: — 25 сидрерий из разных уголков страны — более 80 видов яблочных напитков — фуд-зона с закусками, идеально подходящими к напиткам — летний концерт — развлечения

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