Выбор редакции
Incider fest
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
от 1550₽ до 3500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда
Про событие
Четвёртый ежегодный большой фестиваль яблочных напитков в Сибири. В этот день на площадке перед «Победой» тебя будет ждать: — 25 сидрерий из разных уголков страны — более 80 видов яблочных напитков — фуд-зона с закусками, идеально подходящими к напиткам — летний концерт — развлечения
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи