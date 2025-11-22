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Impulse

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
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Фестивали

Про событие

Фестиваль нео-искусств — это возможность познакомиться с самыми разными творческими состояниями и формами. Здесь ты однозначно заметишь отсылки к андеграунду, неон-киберпанку и футуризму. Вокруг тебя будет много неона и светодиодов, создающих ощущение уже наступившего будущего. Тебя ждёт: — шоу-программа с артистами оригинальных жанров; — живые перформансы современных художников Сибири; — иммерсивное фэшн-шоу; — современная поэзия в нетипичной подаче; — маркет запоминающегося хендмейда; — технологичные арт-объекты и лазерное шоу; — DJ из Сибири и яркие хэды. Все локации будут различаться по наполненности и настроению, так что двигайся по ним не торопясь. Останавливайся, наблюдай за процессами, вслушивайся, принимай участие. Покупай на память и носи с собой. Пропитывайся атмосферой творчества, танцуй и запоминай инсайты.

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