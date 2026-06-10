Вечер, который невозможно повторить. Не просто концерт, а музыкальное погружение с живым общением, новыми аранжировками и атмосферой, где стирается граница между сценой и залом. Знакомые треки прозвучат по-новому: глубже, эмоциональнее и ближе к слушателю, раскрываясь в живом звучании. На сцене группы «Рилплэй» (Realplay) и «М&Танцы» (M&Dance). Сбор гостей в 19:00. Формат предполагает ограниченное количество мест.