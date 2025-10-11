Вечеринка — геймерский микс. В программе: — Just Dance — легендарная версия с коллекцией из более чем 1000 танцев! — Nintendo Switch 2 — самые свежие игры и Mario Kart World на 4 игроков одновременно! — PlayStation 5 — дружеские битвы в Mortal Kombat 1 и Tekken 8! — Guitar Hero — уникальная версия с 3000 песен для настоящих рок-звёзд! — Особая атмосфера, разговоры об играх и море единомышленников! Забронировать столик можно по телефону или на сайте.