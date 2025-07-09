Тебя ждёт уникальное гастрономическое приключение в сопровождении живой музыки и профессионального сомелье, где каждое сочетание вина и блюда — это отдельная история, рассказанная языком вкуса и аромата. Четыре превосходных игристых вина Старого Света раскроют свои тайны в компании изысканных гастрономических пар: — Ансестраль из Виладеллопс — благородный испанский брют, рождённый на высоте 250 метров над уровнем моря. Виноград с известняковых почв, хранящих секреты древних морей, идеально дополнит брускетту с сырным кремом и сухофруктами. Это вино — наследие древнего аристократического рода Десваллс, чей путь в виноделии начался в 1871 году в живописной «деревне волков». — Кава от династии Равентос — более 500 лет опыта в каждой капле. Изысканный испанский брют «Ла Вида аль Камп» раскроет свои грани в компании нежного паштета из печени с сочной черешней. — Органический брют из Венето — итальянское вино от семейного хозяйства Корвеццо, созданное на земле, где виноделием занимались ещё римляне. Фрикадельки из мяса птицы станут идеальным гастрономическим компаньоном для этого уникального напитка. — Французская «Плохая девочка» — элегантный брют от известного винодела Жана Люка Тюневана. Десертное сочетание ананаса со сливочным пломбиром и жареным виноградом раскроет все грани этого изысканного Креман де Бордо. Каждый момент вечера наполнен атмосферой утончённости и комфорта: живая музыка, профессиональные рекомендации сомелье и изысканная подача блюд создадут неповторимую атмосферу праздника вкуса.