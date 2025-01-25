Hvoya: Organic project Bass&bloom
Вокзальная магистраль, 16
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от 700₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Качай танцпол и своё тело после праздников в новом году. 2 зала с разным звучанием и с совершенно разными вайбами. Выбирай своё или успевай везде! 8 часов звука от топовых диджеев, от лёгких вайбов reggae до мощных ритмов neurofunk и psytrance. Сцена Hvoya&Bass: 22.00 — Teo Heap (organic house) 23.00 — Spookyman (UK garage x bassline) 00.00 — Shego (breakbeat) 01.00 — Maxwell (jungle) 02.00 — Anti (DnB) 03.00 — Dagger (DnB) 04.00 — Victoria Secret (neurofunk) 05.00 — Stas Nova (liquid funk) Сцена Jungle&Bloom: 22.00 — Andreenkom (reggae) 23.00 — Off-beat (psy dub) 00.00 — Trigger (dub) 01.00 — Spookyman (dubwise) 02.00 — Saint Kuz (jungle) 03.00 — Nopolyx (dubstep) 04.00 — Symbion (psytrance) 05.00 — Хрома (psytrance) Старт в 22:00 Донат: 900/700 рублей — с репостом/сторис (до 18.01) 1200/900 рублей — с репостом/сторис (до 25.01) 1500 рублей — двери Все вопросы по донатам и репостам в телеграме @HVOYNIIBOBRI
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