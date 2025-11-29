Ставшие популярными этим летом в Москве и Питере массовые песенные тусовки пришли в Новосибирск! В чём радость: — Здесь никто не оценит твои вокальные данные и слух, как в караоке — ты просто сможешь душевно кричать любимые песни с кучей прекрасных людей рядом. — Не обязательно знать весь текст любимых песен — все тексты будут предоставлены. — Хора мало! Поэтому здесь будут активности, чтобы ты при желании смог встретить того, с кем может случиться первое свидание или завязаться дружба. — Это то препати, после которого ты не уйдёшь один и без настроения в ночную кипучую жизнь города. Мероприятие будет вести профессиональный хормейстер, который аккуратно поддержит тональность с харизматичными вокалистами и обаятельными музыкантами. В этот раз кроме пения в программе: — Открытый микрофон для мини-хоров. Это приглашение для 2–5 участников из числа гостей выйти на сцену и поголосить что-то своё, а остальные поддержат и подпоют. — МАК — станция для желающих заглянуть в своё бессознательное со специалистом по метафорическим картам. Вечеринка пройдёт в леопардовом принте. Любой аксессуар в лео-пятнышко будет засчитан. Самых угорелых ждёт памятный приятный подарок. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. СлётКа будет проходить в зале с баром, где можно будет приобрести любой напиток. Внимание: для тех, кто придёт со своим алкоголем, предусмотрен «пробковый сбор»: — с одной бутылки пива нужно будет внести в кассу бара 100 рублей; — за бутылку вина/шампанского — 200 рублей; — за бутылку крепкого алкоголя — 300 рублей. Категории билетов: — Сомневающаяся сова — 800 рублей — Влетающий сокол (на входе) — 1000 рублей Получить реквизиты для оплаты входных билетов можно через WhatsApp.