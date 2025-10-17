Ставшие популярными этим летом в Москве и Питере массовые песенные тусовки пришли в Новосибирск! В чём радость: — Здесь никто не оценит твои вокальные данные и слух, как в караоке — ты просто сможешь душевно кричать любимые песни с кучей прекрасного народа рядом. — Можно не знать всего текста любимых песен — все тексты предоставят. — Хора мало! Поэтому здесь будут активности, чтобы ты при желании смог встретить того, с кем может случиться первое свидание или дружба. — Это то препати, после которого ты не уйдёшь один и без настроения в ночную кипучую жизнь города. Мероприятие будет вести профессиональный хормейстер, аккуратно поддерживающий тональность харизматичными вокалистами и обаятельными музыкантами. Дресс-код: красное, белое, чёрное (в карусели добавили фото, чтобы вдохновить тебя на наряд). Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Стоимость билетов: — Стремительный соловей (до 10.10) — 700 — Сомневающийся кенар (после 10.10) — 1000 — Влетающий чиж (на входе) — 1300 Получить реквизиты для оплаты входных билетов можно через WhatsApp.