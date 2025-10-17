ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Хоровая слётка

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Ставшие популярными этим летом в Москве и Питере массовые песенные тусовки пришли в Новосибирск! В чём радость: — Здесь никто не оценит твои вокальные данные и слух, как в караоке — ты просто сможешь душевно кричать любимые песни с кучей прекрасного народа рядом. — Можно не знать всего текста любимых песен — все тексты предоставят. — Хора мало! Поэтому здесь будут активности, чтобы ты при желании смог встретить того, с кем может случиться первое свидание или дружба. — Это то препати, после которого ты не уйдёшь один и без настроения в ночную кипучую жизнь города. Мероприятие будет вести профессиональный хормейстер, аккуратно поддерживающий тональность харизматичными вокалистами и обаятельными музыкантами. Дресс-код: красное, белое, чёрное (в карусели добавили фото, чтобы вдохновить тебя на наряд). Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Стоимость билетов: — Стремительный соловей (до 10.10) — 700 — Сомневающийся кенар (после 10.10) — 1000 — Влетающий чиж (на входе) — 1300 Получить реквизиты для оплаты входных билетов можно через WhatsApp.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста