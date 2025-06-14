Фестиваль домашних пивоваров. Участники — не бренды, а энтузиасты. У каждого своя история, свой стиль и своя философия. Они не зарабатывают на пиве, они живут им. Что будет? — 20 домашних пивоваров — никакой коммерции, только чистое увлечение и пиво, сваренное в гараже или на домашней кухне. — 2–4 сорта от каждого — десятки неповторимых вкусов. — Пивной безлимит — платишь за вход и пробуешь всё без ограничений (кроме здравого смысла). — Еда и закуски — в большом выборе в гастро-дворике. — Ламповая атмосфера, общение с пивоварами, обмен рецептами и возможность попробовать то, чего нет в продаже.