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Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль домашних пивоваров. Участники — не бренды, а энтузиасты. У каждого своя история, свой стиль и своя философия. Они не зарабатывают на пиве, они живут им. Что будет? — 20 домашних пивоваров — никакой коммерции, только чистое увлечение и пиво, сваренное в гараже или на домашней кухне. — 2–4 сорта от каждого — десятки неповторимых вкусов. — Пивной безлимит — платишь за вход и пробуешь всё без ограничений (кроме здравого смысла). — Еда и закуски — в большом выборе в гастро-дворике. — Ламповая атмосфера, общение с пивоварами, обмен рецептами и возможность попробовать то, чего нет в продаже.

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