Команда Cоус клаб ворвётся в кирпичные стены Типографии чтобы прокачать танцпол актуальными хитами, неочевидными бэнгерами и золотой классикой рэпа. Тебя ждёт большой лайн-ап диджеев, основная сцена с миксом хип-хоп, рнб и поп музыки и дополнительная сцена с электронными селекциями, визуальное преображение пространства и спэшл коктейли на баре!