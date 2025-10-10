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[отменено] Hits weekend: Соус x Типография

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Команда Cоус клаб ворвётся в кирпичные стены Типографии чтобы прокачать танцпол актуальными хитами, неочевидными бэнгерами и золотой классикой рэпа. Тебя ждёт большой лайн-ап диджеев, основная сцена с миксом хип-хоп, рнб и поп музыки и дополнительная сцена с электронными селекциями, визуальное преображение пространства и спэшл коктейли на баре!

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