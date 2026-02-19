Heronwater ворвётся в 26-й год с туром «Вечно молодой». На сцене оживут окутанные дымовой завесой тайны предстоящего альбома и уже известные хиты. Тебя ждёт мощное световое шоу и неизменная энергетика, превращающая каждый концерт в большое клубное празднество.