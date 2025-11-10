Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. Фильм о большой буржуазной семье, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть всё, чтобы быть счастливыми, но нет потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других. После просмотра фильма состоится видеоконференция с кинокритиком Егором Сенниковым. Будут обсуждать, почему Михаэль Ханеке выбрал провокационное название для своей последней работы и как на примере истории эгоистичной французской семьи австрийский режиссёр раскрывает лицемерие западного общества в отношении беженцев.