ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Хэппи-энд

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. Фильм о большой буржуазной семье, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть всё, чтобы быть счастливыми, но нет потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других. После просмотра фильма состоится видеоконференция с кинокритиком Егором Сенниковым. Будут обсуждать, почему Михаэль Ханеке выбрал провокационное название для своей последней работы и как на примере истории эгоистичной французской семьи австрийский режиссёр раскрывает лицемерие западного общества в отношении беженцев.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста