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Hell now crew

Крафтовый арт-комплекс The Rooks
Коммунистическая улица, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Hell Now Crew — это уникальный стиль, который сочетает яркие и насыщенные биты новой школы с атмосферой андерграунда. Этот стиль характеризуется смелым миксом сочных битов, музыки и оригинальной подачей материала, создавая неповторимый звук и трехмерность рифм, отражающих местную городскую культуру и дух суровой реальности. При поддержке: — Стерео-Типы — GTO — ДядяДи — Is Недр Сибири — Анмиллер — Дабл Джи — Decart — Dj Ngr Начало в 18:30 - 19:00. Действует фейс-контроль и дресс-код.

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