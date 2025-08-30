Hell Now Crew — это уникальный стиль, который сочетает яркие и насыщенные биты новой школы с атмосферой андерграунда. Этот стиль характеризуется смелым миксом сочных битов, музыки и оригинальной подачей материала, создавая неповторимый звук и трехмерность рифм, отражающих местную городскую культуру и дух суровой реальности. При поддержке: — Стерео-Типы — GTO — ДядяДи — Is Недр Сибири — Анмиллер — Дабл Джи — Decart — Dj Ngr Начало в 18:30 - 19:00. Действует фейс-контроль и дресс-код.