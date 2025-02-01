grust200
Коммунистическая улица, 45
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1000₽
Возраст 16+
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Про событие
Впервые в Новосибирске концерт музыкального увеселительно-меланхоличного ансамбля. Цепкие мотивы, лёгкость в исполнении и злободневность в текстах — лучшее сочетание для современной инди-музыки. Приходи на концерт и убедись в этом вживую. Двери откроются в 18:00, начало концерта в 19:00. На разогреве выступят «экспириенс»
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