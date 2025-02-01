Впервые в Новосибирске концерт музыкального увеселительно-меланхоличного ансамбля. Цепкие мотивы, лёгкость в исполнении и злободневность в текстах — лучшее сочетание для современной инди-музыки. Приходи на концерт и убедись в этом вживую. Двери откроются в 18:00, начало концерта в 19:00. На разогреве выступят «экспириенс»