Это не концерт, на котором сидят. Это ночь, которую хочется протанцевать до конца. Лето в разгаре, и лучшее, что можно сделать с жарким вечером, — превратить его в танцы. В клубе «Ночь» тебя ждёт прохладный зал, холодные напитки и танцпол, на котором незнакомые люди быстро находят общий ритм. На сцене — «Несносные»: шесть музыкантов, живой звук, саксофон, барабаны и вокал, который заводит зал с первой ноты. Они играют то, что ты любишь, — но так, как ты ещё не слышал. За пультом — Сёма Стелс: экс-диджей радио «Рекорд», чьи сеты называют одними из самых драйвовых в Сибири. Музыканты держат танцпол весь вечер — музыка не смолкает до последнего гостя.