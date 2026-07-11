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Группа «Несносные» и диджей Сёма Стелс

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это не концерт, на котором сидят. Это ночь, которую хочется протанцевать до конца. Лето в разгаре, и лучшее, что можно сделать с жарким вечером, — превратить его в танцы. В клубе «Ночь» тебя ждёт прохладный зал, холодные напитки и танцпол, на котором незнакомые люди быстро находят общий ритм. На сцене — «Несносные»: шесть музыкантов, живой звук, саксофон, барабаны и вокал, который заводит зал с первой ноты. Они играют то, что ты любишь, — но так, как ты ещё не слышал. За пультом — Сёма Стелс: экс-диджей радио «Рекорд», чьи сеты называют одними из самых драйвовых в Сибири. Музыканты держат танцпол весь вечер — музыка не смолкает до последнего гостя.

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