Тусовка приурочена к 8 марта! Будет клёвая музыка и танцы до упаду, вместе с яркими исполнителями электронного инди в Сибири. Концерт благотворительный, вся вырученная прибыль будет отправлена в центр поддержки женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Лайнап: — anf1sv — Diorfoks (Томск) — Blumine — yulochka (Томск) — «перерыв* 20 минут» (Красноярск) Стоимость билетов: Предпродажа (ранняя) — 300 рублей Предпродажа (основная) — 400 рублей Билет на входе — 500 рублей Парный билет (право прохода двух человек) — 699 рублей