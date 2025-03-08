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Grrrl party

Крафтовый арт-комплекс The Rooks
Коммунистическая улица, 45

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от 300₽ до 699₽
Возраст 16+
Вечеринки
Еда

Про событие

Тусовка приурочена к 8 марта! Будет клёвая музыка и танцы до упаду, вместе с яркими исполнителями электронного инди в Сибири. Концерт благотворительный, вся вырученная прибыль будет отправлена в центр поддержки женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Лайнап: — anf1sv — Diorfoks (Томск) — Blumine — yulochka (Томск) — «перерыв* 20 минут» (Красноярск) Стоимость билетов: Предпродажа (ранняя) — 300 рублей Предпродажа (основная) — 400 рублей Билет на входе — 500 рублей Парный билет (право прохода двух человек) — 699 рублей

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