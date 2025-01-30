Главная готическая дискотека зимы. В программе: — традиционный конкурс образов; — эстетическая мрачная ярмарка; — выступление группы «Киноплёнка»; — завораживающие танцы. А ещё куча мрачных сюрпризов, подарков, и по-настоящему готического веселья. Бронь столов по телефону.