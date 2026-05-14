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  1. Новосибирск
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Городская коррозия

100 квадратов
Ядринцевская улица, 37к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Исследование города, который постоянно живёт и меняется от барнаульского художника Saturn. Ржавчина на металле, трещины в бетоне, слои краски, случайные надписи на стенах — всё это формирует уникальный характер города. Для автора выставки коррозия представляется не как разрушение, а как процесс. Процесс постоянных изменений, которые являются частью городской среды. В центре проекта находится взаимосвязь между городской средой и внутренним состоянием человека. В работах ощущается напряжение улиц, городской шум, социальные мотивы и внутренние переживания, которые вплетаются в городскую среду.

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