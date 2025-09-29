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Горец

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: Шотландский горец Коннор Маклауд обретает бессмертие в XVI веке после чудесного воскрешения. Его наставник Рамирес раскрывает тайну: они принадлежат к древнему роду воинов, которых можно убить лишь обезглавливанием. В современном Нью-Йорке Коннору предстоит финальная битва с вечным врагом Курганом за право стать последним бессмертным. После сеанса историк культуры и поэт Андрей Митин расскажет о том, как в истории «Горца» отразились мифологические архетипы, поэтика барочного театра и эстетика «новой волны».

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