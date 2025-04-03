Вечер, который станет праздником для поклонников фанка, соула, джаза и R’n’B. Вновь лучшие вокалисты и музыканты города соберутся под одной крышей, чтобы подарить тебе незабываемый вечер музыкального взаимодействия и открытий. Пространство наполнится особой атмосферой свободы и сотворчества, где каждый участник привносит свою уникальную энергию и мастерство в общее музыкальное полотно. Выступления, пропитанные духом импровизации и креативности, создадут неповторимую музыкальную ткань, где переплетутся различные жанры и стили. Ведущий мероприятия — Алексей Выборов. Домашний состав музыкантов: Владислав Титов — барабаны; Артём Гриневич — гитара; Анастасия Каравайская — клавиши; Александр Ралдугин — бас-гитара; Евгений Ранг — саксофон. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.