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Главный джем Сибири

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Вечер, который станет праздником для поклонников фанка, соула, джаза и R’n’B. Вновь лучшие вокалисты и музыканты города соберутся под одной крышей, чтобы подарить тебе незабываемый вечер музыкального взаимодействия и открытий. Пространство наполнится особой атмосферой свободы и сотворчества, где каждый участник привносит свою уникальную энергию и мастерство в общее музыкальное полотно. Выступления, пропитанные духом импровизации и креативности, создадут неповторимую музыкальную ткань, где переплетутся различные жанры и стили. Ведущий мероприятия — Алексей Выборов. Домашний состав музыкантов: Владислав Титов — барабаны; Артём Гриневич — гитара; Анастасия Каравайская — клавиши; Александр Ралдугин — бас-гитара; Евгений Ранг — саксофон. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.

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