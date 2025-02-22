Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Про событие
На «Чердачке» снова гитарник, а значит время расчехлить твои чехлы с высоким содержанием гитар и ударить по уже почти весенним струнам. Если нет своей гитары — поделятся. Приходи петь песни. Малоизвестные и собственного сочинения приветствуются особо! Впрочем, можно и просто прийти послушать. Вход: донат на развитие пространства.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи