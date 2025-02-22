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Гитарный круг

«Чердачок»
улица Демакова, 27/2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

На «Чердачке» снова гитарник, а значит время расчехлить твои чехлы с высоким содержанием гитар и ударить по уже почти весенним струнам. Если нет своей гитары — поделятся. Приходи петь песни. Малоизвестные и собственного сочинения приветствуются особо! Впрочем, можно и просто прийти послушать. Вход: донат на развитие пространства.

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