На «Чердачке» снова гитарник, а значит время расчехлить твои чехлы с высоким содержанием гитар и ударить по уже почти весенним струнам. Если нет своей гитары — поделятся. Приходи петь песни. Малоизвестные и собственного сочинения приветствуются особо! Впрочем, можно и просто прийти послушать. Вход: донат на развитие пространства.