«Чердачок» — независимая культурная площадка и арт-содружество в Новосибирском Академгородке. Здесь можно провести концерт (спектакль, джем, лекцию, кинопросмотр, фан-встречу, поэтический вечер), собрать клуб, проводить репетиции, придумать что-нибудь ещё или ничего не придумывать, а посетить мероприятия, которые уже проходят. «Чердачок» делает команда волонтеров-энтузиастов, любящих искусство и Академгородок. Вход на мероприятия за донейшен.