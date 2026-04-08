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«Чердачок»

Новосибирск, улица Демакова, 27/2

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«Чердачок» — независимая культурная площадка и арт-содружество в Новосибирском Академгородке. Здесь можно провести концерт (спектакль, джем, лекцию, кинопросмотр, фан-встречу, поэтический вечер), собрать клуб, проводить репетиции, придумать что-нибудь ещё или ничего не придумывать, а посетить мероприятия, которые уже проходят. «Чердачок» делает команда волонтеров-энтузиастов, любящих искусство и Академгородок. Вход на мероприятия за донейшен.
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