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Герои улиц

Новосибирский государственный краеведческий музей
Красный проспект, 23

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Подземная галерея Краеведческого музея теперь не просто скрытое от посетителей место, а новое выставочное пространство. Здесь в одно целое сплелись разные стили и техники граффити. Столько цветов и красок на стенах галереи ещё никогда не было! Художники из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Томска, Кемерово, Бийска, Новоалтайска и Омска продумали каждую деталь, чтобы передать на этих стенах настоящий дух улиц. А фотографы из Красноярска ловили магию этих моментов объективами своих камер и запечатлели создание граффити от чернового наброска до финального штриха. Кадры о том, как создаётся уличное искусство, тоже являются частью экспозиции. Дополнительных фото, к сожалению, пока нет. Когда они появятся — мы обязательно добавим. Открытие состоится 17 мая в 18:15. Выставка проработает до 10 августа. Вход свободный.

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