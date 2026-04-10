2008 – это клубы без селфи и бесконечные ночи, когда ноги гудели, но музыка не отпускала. В эту ночь ты снова сможешь открыть портал в ту эпоху: – легендарные клубные хиты 2008 – атмосфера, когда тусовка была важнее лайков 2008-й зовёт! При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали одни из самых популярных вечеринок в России: 21:00 Vegas (ПреПати) 23:00 Lekhem 00:00 Fridrikh 01:00 Vegas 02:00 Fridrikh 03:00 Lekhem 04:00 b2b2b2b ПреПати: 21:00-23:00 (зал «Правда») Начало: 23:00 (зал «Концертный»)