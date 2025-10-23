Выключай реальность и включай кино. В меню — не просто еда, а кулинарный сюжет, где каждый курс — как кадр из культового фильма Тарантино. Курсы: 1 курс — «Четвертьфунтовый с сыром» 2 курс — Картофель фри с пармезаном и трюфельным майонезом 3 курс — Секретный десерт