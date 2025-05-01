«Гараж» — фестиваль альтернативной и гранж музыки прямиком из Сибири. Будут концерты 3 молодых и перспективных групп. Море энергии, драйва и веселья! В программе: 1. Группа CRY Folk в тандеме с вокалисткой группы СТИКЕРПАК — зажигательная музыка, винтажный гаражный рок, запах депрессивной юности, весёлых будней с нотками табака, алкоголя и гранжа. 2. Группа СМПА — разные оттенки рок-музыки 3. Группа fell blue! — попытка выразить и законспектировать чувства и переживания, сопровождающие нас на протяжении всей жизни Мир труд гранж!