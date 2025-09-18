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Французское виноделие: пять историй вкуса

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уютный вечер, где каждая минута наполнена изысканными вкусами и ароматами. Где бокал вина становится проводником в мир утончённых наслаждений, а каждое блюдо — это маленькая история, рассказанная языком вкуса. Евгений Суворкин — настоящий знаток винного искусства, проведёт тебя по лабиринтам вкусов и ароматов пяти великолепных французских вин. А Дмитрий Дон, хранитель магических звуков винила, создаст идеальное музыкальное сопровождение для твоего путешествия. Каждое вино выбрано не просто так — оно идеально сочетается с гастрономической парой. Атмосфера, созданная профессионалами своего дела, перенесёт тебя в самое сердце Франции, где вино и еда — это не просто еда и напитки, а настоящее искусство. Программа вечера: – Белый брют Домен Делмас «Бланкет де Лиму Кюве Традисьон» раскроет свою душу в объятиях жареного камамбера с персиками. – Белое сухое вино Домен Ги Альон «Совиньон А Тезе Ля Ромен» найдёт гармонию с нежным крем-супом из тыквы. – Белое сухое вино Шато Л’Ермит д’Озан «Блан» заиграет новыми красками с паштетом из тунца и салатом из морских водорослей. – Красное сухое вино Ги Альон «Ле Пердриетт Гамэ» подарит незабываемые впечатления в компании разварной говядины с овощами. – Розовое сухое вино Шато Л’Ермит д’Озан «Розе» завершит вечер в объятиях изысканного крем-брюле «Бульвар цветов».

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