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Франция 1960-х: между традицией и революцией

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

На лекции тебя ждёт тотальное погружение в атмосферу французских 1960-х, где философские дискуссии в кафе соседствовали с уличными протестами, а кинематограф стал голосом поколения. Болезненное решение колониального вопроса, появление авторской песни (Азнавур, Брель, Брассенс) и буйство джаза, французская философия и «общество спектакля», роковые бурления молодежи и окончательное формирование общества потребления — об этом и многом другом тебе расскажет доктор филологических наук, профессор Гуманитарного института НГУ, член Административного совета «Альянс Франсез-Новосибирск» с 2003 года и кавалер ордена Почетного легиона Франции Мишель Дебренн. Для посещения мероприятия необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет.

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