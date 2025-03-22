На лекции тебя ждёт тотальное погружение в атмосферу французских 1960-х, где философские дискуссии в кафе соседствовали с уличными протестами, а кинематограф стал голосом поколения. Болезненное решение колониального вопроса, появление авторской песни (Азнавур, Брель, Брассенс) и буйство джаза, французская философия и «общество спектакля», роковые бурления молодежи и окончательное формирование общества потребления — об этом и многом другом тебе расскажет доктор филологических наук, профессор Гуманитарного института НГУ, член Административного совета «Альянс Франсез-Новосибирск» с 2003 года и кавалер ордена Почетного легиона Франции Мишель Дебренн. Для посещения мероприятия необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет.