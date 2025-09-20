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  1. Новосибирск
  2. События

Фотозин воспоминаний

Респект
улица Никитина, 70

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Уютный мастер-класс, на котором ты сможешь создать собственный фотоальбом. За один вечер ты своими руками сделаешь уникальный альбом для самых дорогих сердцу снимков. Что тебя ждёт: — освоишь простую и эффектную технику hand-made; — создашь стильный и компактный альбом с нуля; — научишься красиво компоновать фотографии и декор. Захвати с собой 8 самых любимых фотографий (формат 10х15). И не забудь заранее зарегистрироваться — количество мест ограничено. Ведущая: Наталья Шерстобитова — художник, фотограф.

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