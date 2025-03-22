For.me.band с оркестром
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Одна из самых атмосферных групп Новосибирска. Они известны своим уникальным звучанием и энергией на сцене. На концерте ты сможешь услышать самые популярные хиты, а также новые композиции, которые порадуют настоящих ценителей музыки. Группа обещает удивить зрителей невероятными визуальными эффектами и незабываемой атмосферой.
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