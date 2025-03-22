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For.me.band с оркестром

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Одна из самых атмосферных групп Новосибирска. Они известны своим уникальным звучанием и энергией на сцене. На концерте ты сможешь услышать самые популярные хиты, а также новые композиции, которые порадуют настоящих ценителей музыки. Группа обещает удивить зрителей невероятными визуальными эффектами и незабываемой атмосферой.

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