Одна из самых атмосферных групп Новосибирска. Они известны своим уникальным звучанием и энергией на сцене. На концерте ты сможешь услышать самые популярные хиты, а также новые композиции, которые порадуют настоящих ценителей музыки. Группа обещает удивить зрителей невероятными визуальными эффектами и незабываемой атмосферой.