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Пятеро этих сибирских парней умело разрывают танцполы Новосибирска и Шерегеша разнообразными треками – от System of a down до поп-рока и даже «Арабской ночи». Тебя ждёт особый вайб и тщательно подобранный репертуар. Забронировать столик можно по телефону или на сайте.
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