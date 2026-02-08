Пятеро этих сибирских парней умело разрывают танцполы Новосибирска и Шерегеша разнообразными треками – от System of a down до поп-рока и даже «Арабской ночи». Тебя ждёт особый вайб и тщательно подобранный репертуар. Забронировать столик можно по телефону или на сайте.