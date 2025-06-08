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Фитодень «Сад на веранде»

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Здесь ты сможешь узнать об основах домашнего цветоводства, обменяться опытом и растениями, а также посадить зелень на веранде «Балкона». Озеленение дома, балкона или веранды приносит много пользы и радости. Растения украшают пространство и создают приятную атмосферу отдыха. Кстати, зелёные насаждения помогают снизить температуру воздуха летом и увлажнить воздух зимой, создавая комфортные условия внутри помещения. Ведущая: Регина Переславцева. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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