Здесь ты сможешь узнать об основах домашнего цветоводства, обменяться опытом и растениями, а также посадить зелень на веранде «Балкона». Озеленение дома, балкона или веранды приносит много пользы и радости. Растения украшают пространство и создают приятную атмосферу отдыха. Кстати, зелёные насаждения помогают снизить температуру воздуха летом и увлажнить воздух зимой, создавая комфортные условия внутри помещения. Ведущая: Регина Переславцева. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.