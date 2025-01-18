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Фестиваль сибирской инди-музыки «Снежность»

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

На сцене: — Zimne — холодный, сибирский космос (trip-hop); — Soyka — воздушный инди-поп о любви и чувствах; — ветер марта - авторские песни о любви, смерти и тревожных сновидениях, где хрупкие и нежные вокальные мелодии переплетены с теплым акустическим звучанием фортепиано, ударных и струнных; — Ysava — живой, электронный сет (synthwave). Начало в 19:00 Стоимость билетов: — Стоячие места 500 рублей — Бар 600 рублей — Дальняя зона 600 рублей — Лакшери 700 рублей Подробная информация по телефону: 8-913-706?08?86

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