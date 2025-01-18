На сцене: — Zimne — холодный, сибирский космос (trip-hop); — Soyka — воздушный инди-поп о любви и чувствах; — ветер марта - авторские песни о любви, смерти и тревожных сновидениях, где хрупкие и нежные вокальные мелодии переплетены с теплым акустическим звучанием фортепиано, ударных и струнных; — Ysava — живой, электронный сет (synthwave). Начало в 19:00 Стоимость билетов: — Стоячие места 500 рублей — Бар 600 рублей — Дальняя зона 600 рублей — Лакшери 700 рублей Подробная информация по телефону: 8-913-706?08?86