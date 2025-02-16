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Фестиваль настоек «Зимняя крепость»

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

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Завершение:

от 1590₽ до 2890₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Авторы проектов «Сияние» и «Центральная», вновь собирают лучшие рюмочные города, чтобы показать гостям фестиваля как выпивать вкусно, культурно и задорно. В рамках фестиваля ты: — Попробуешь 4 категории настоек от ключевых 10 заведений-носителей рюмочной культуры; — Получишь возможность сделать настойку самостоятельно на воркшопе «Сделай сам»; — Воспользуешься безлимитным доступом к бочке соленых огурцов и к цистерне с питьевой водой; — Получишь фирменный мерч события: рюмочку и стикерпак; — Окунёшься в атмосферу кутежа и гедонизма под ритмы диск-жокеев и конкурсы ведущего; На фестивале будет действовать система жетонов, в билет входит 8 жетонов = 8 возможностей налить в рюмку настойку, каждый следующий жетон стоить 100 рублей.

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