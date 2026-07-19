ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Фестиваль геймеров

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Игры
Мастер-классы

Про событие

На один вечер пространство превратится в площадку с десятью игровыми зонами, где можно свободно переходить между современными и ретро-консолями, попробовать VR, сыграть в Гитар Хиро, Джаст Дэнс и культовые игры разных поколений. Атмосферу дополнят тематическая музыка, специальное игровое меню и турнир на Нинтендо свитч. Это праздник для всех, кто любит видеоигры — независимо от возраста и игрового опыта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста