На один вечер пространство превратится в площадку с десятью игровыми зонами, где можно свободно переходить между современными и ретро-консолями, попробовать VR, сыграть в Гитар Хиро, Джаст Дэнс и культовые игры разных поколений. Атмосферу дополнят тематическая музыка, специальное игровое меню и турнир на Нинтендо свитч. Это праздник для всех, кто любит видеоигры — независимо от возраста и игрового опыта.