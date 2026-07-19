Фестиваль геймеров
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Игры
Мастер-классы
Про событие
На один вечер пространство превратится в площадку с десятью игровыми зонами, где можно свободно переходить между современными и ретро-консолями, попробовать VR, сыграть в Гитар Хиро, Джаст Дэнс и культовые игры разных поколений. Атмосферу дополнят тематическая музыка, специальное игровое меню и турнир на Нинтендо свитч. Это праздник для всех, кто любит видеоигры — независимо от возраста и игрового опыта.
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