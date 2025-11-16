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Феномен туриста: в бесконечных поисках дома

Галерея Fab.8, Фабричная улица, 8

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Лекция в рамках выставки «Чувство Дома», на которой ты узнаешь о феномене туриста, о тоске по дому, которого больше нет, и о мире, где даже поиски смысла давно стали частью рынка. Когда дом превращается в пункт отправления, а отпуск — в проект самопознания, становится понятно: путешествия давно перестали быть просто отдыхом. Человек покупает опыт, коллекционирует эмоции, ищет подлинность — но почему всё это оставляет чувство пустоты? Ответ на этот вопрос ты узнаешь на лекции. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. В рамках лекции ты сможешь посетить выставку, а после неё будет медиация по выставке. Подробнее о выставке: https://kaverafisha.ru/novosibirsk/events/chuvstvo-doma-306158

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