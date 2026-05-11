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Фабрика счастливых эмоций

Арт Ель
улица Романова, 23

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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Совместный проект трёх художников: Caotica Ana, Жени Джо и Наташи Совы, объединившихся, чтобы наполнить город неоновым светом, флуоресцентными красками и цветом там, где его так не хватает. Каждый из авторов внёс в проект нечто своё: Наташа Сова создавала вязаные арт-объекты дистанционно из Кемерова, Женя Джо виртуозно встраивал в них свет, а Caotica Ana выступила не только художником-декоратором, но и арт-менеджером, связав воедино идею, логистику и производство. Работа шла полтора года — в мастерской «Арт Ели», на дачах, а в холодное время — снова в тепле чужих стен. Грибы, не поместившиеся ни в одну легковую машину, перевозили на грузовой газели. А вязаные детали пересекали трассу между двумя сибирскими городами. «Фабрика счастливых эмоций» — история о том, как трое людей создают праздник там, где его ждут, и продолжают жить в объектах, которые раз за разом возвращаются к зрителю на тусовках и мероприятиях.

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