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Фабио Лепоре: восемьдесят лет итальянской музыки

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Восемьдесят лет итальянской музыки — столько умещается в одну программу Фабио Лепоре. Тенор из Бари поёт собственные сочинения и произведения итальянских джазовых и эстрадных авторов: послевоенную лирику, стандарты и современную импровизацию — на итальянском и английском, без купюр и без стилизаций. Именно поэтому его концерты давно получили устойчивое определение: «энциклопедия итальянского джаза». За этим стоит биография без пробелов: гастроли в более чем 70 странах, партии в «Одиссее» и «Вестсайдской истории» на итальянских сценах, а-капелла-квинтет Mezzotono и художественное руководство международным фестивалем Levante в Бари. Лепоре — один из немногих итальянских вокалистов, для которых джаз и есть родной язык.

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