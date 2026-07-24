Восемьдесят лет итальянской музыки — столько умещается в одну программу Фабио Лепоре. Тенор из Бари поёт собственные сочинения и произведения итальянских джазовых и эстрадных авторов: послевоенную лирику, стандарты и современную импровизацию — на итальянском и английском, без купюр и без стилизаций. Именно поэтому его концерты давно получили устойчивое определение: «энциклопедия итальянского джаза». За этим стоит биография без пробелов: гастроли в более чем 70 странах, партии в «Одиссее» и «Вестсайдской истории» на итальянских сценах, а-капелла-квинтет Mezzotono и художественное руководство международным фестивалем Levante в Бари. Лепоре — один из немногих итальянских вокалистов, для которых джаз и есть родной язык.