Евгения Онегина
Каменская улица, 32
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от 1400₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Праздничный акустический концерт певицы и автора песен Евгении Онегиной (Санкт-Петербург). В программе — песни про сов, Питер, любовь к котикам и не только. А также стихи, которые точно запомнятся.
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