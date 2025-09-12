Эверест — это не просто гора. Это символ. Символ творческого пути, полного испытаний, ошибок, подъёмов и падений. У каждого свой путь — сложный, как восхождение на вершину, где нет лёгких троп и готовых ответов. И у каждого — свой Эверест. Как альпинисты граффити, каждый художник карабкается вверх по своей стене, неважно, что это: дверь, стол, шкаф или старая бетонная стена. Поверхность не имеет значения — главное — продолжать. Эта идея особенно близка уличному художнику из Барнаула по имени Rester, чьи граффити — это шрифтовые композиции, появляющиеся в самых видных местах города. «Поверхность не важна. Важно, что ты рисуешь и как. Практически все мои работы представлены на выставке — двери, шкафы, столы и дорожные знаки», — говорит он. Открытие выставки 12 сентября в 19:00. Выставка будет работать до конца сентября. Вход свободный.