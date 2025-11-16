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Про событие
Студия набросков «Контур» приглашает тебя порисовать с натуры в декорациях выставочного проекта «В горошек». У тебя будет 2 часа на атмосферное рисование. Ребята проводят их уже не в первый и не последний раз, и каждый раз рады новым лицам, поэтому не стесняйся и приходи. Вход свободный.
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