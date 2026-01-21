Эта выставка не про технику и не про результат. Она про людей. Про путь, сомнения, страхи и смелость быть собой. Здесь нет идеальных линий – и в этом её ценность. Каждый штрих, пауза, неровность – след живого опыта, след человека, который позволил себе быть увиденным. «Это я» – это высказывание о праве на творчество, о праве говорить визуальным языком, даже если он несовершенен. Посмотри внимательно. Возможно, здесь есть что-то и про тебя.