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  1. Новосибирск
  2. События

Если твоя жена ведьма

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Дебютный фильм Олега Жуковского — высокохудожественный фото-видеоколлаж, положенный на иронично-фантазийный текст о той Любви, которой ничего не страшно. Зрителей ждёт кинопризнание возлюбленной и перформанс с участием исполнителей и зрителей. В фильм вошли кадры, снятые в период с 2001 года по настоящее время в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Пильно (Алтай), Канадзаве (Япония), Дрездене, Билё (Телецкое озеро), Москве, Очамчире (Абхазия), Хужире (Байкал), Морозово (Новосибирская область), Никола-Ленивце (Калужская область), Белеке (Турция), Красноярске, Сегете (Венгрия), Барнауле, Рублёвке (Горки-10), Париже, на Чуйском тракте и в долине реки Жане.

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