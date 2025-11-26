Дебютный фильм Олега Жуковского — высокохудожественный фото-видеоколлаж, положенный на иронично-фантазийный текст о той Любви, которой ничего не страшно. Зрителей ждёт кинопризнание возлюбленной и перформанс с участием исполнителей и зрителей. В фильм вошли кадры, снятые в период с 2001 года по настоящее время в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Пильно (Алтай), Канадзаве (Япония), Дрездене, Билё (Телецкое озеро), Москве, Очамчире (Абхазия), Хужире (Байкал), Морозово (Новосибирская область), Никола-Ленивце (Калужская область), Белеке (Турция), Красноярске, Сегете (Венгрия), Барнауле, Рублёвке (Горки-10), Париже, на Чуйском тракте и в долине реки Жане.