Если бы я был Ван Гогом…
проспект Строителей, 21
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль-импровизация от мастерской Arto. В своих письмах к брату Тео Ван Гог много рассуждает о жизни, природе творчества, любви и предназначении. Эти письма художника, наполненные жизнью, страданиями, поисками и радостью, послужат вдохновением для спектакля-импровизации «Если бы я был Ван Гогом». Актёры не будут играть Ван Гога; они будут искать свой внутренний отклик на переживания художника. Вход по билетам. Количество мест ограничено.
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