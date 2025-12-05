Спектакль-импровизация от мастерской Arto. В своих письмах к брату Тео Ван Гог много рассуждает о жизни, природе творчества, любви и предназначении. Эти письма художника, наполненные жизнью, страданиями, поисками и радостью, послужат вдохновением для спектакля-импровизации «Если бы я был Ван Гогом». Актёры не будут играть Ван Гога; они будут искать свой внутренний отклик на переживания художника. Вход по билетам. Количество мест ограничено.