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ELS&Суперфузз Бигмафф

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Редкое музыкальное комбо для Новосибирска. «ELS» — сибирское трио из Новокузнецка, чья авторская музыка объединяет веяния различных жанров: джаза, классической и электронной музыки. Их творчество уникально благодаря сочетанию сложности гармоний и ритмов с простотой интерпретаций и эмоциональностью, не оставляющей равнодушным слушателя. Синхронизация на сцене напоминает сплочённую команду, где каждый инструмент создаёт магию звука. Своё вдохновение трио черпает у таких музыкантов, как Tigran Hamasyan, Avishai Cohen, Immortal Onion, Gogo Penguin, LRK Trio, Bill Laurance Trio и других. «Суперфузз Бигмафф» — сибирские агенты грува. Выступление этой группы — шоу с музыкальной импровизацией и знакомыми темами из фанка, соула, ритм-н-блюза и различных направлений, соседствующих с джазом. С душой и огоньком! Ребята предрекают джем после концерта. Количество билетов ограничено. Билеты — 400 рублей, в день концерта — 500 рублей.

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