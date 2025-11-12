Редкое музыкальное комбо для Новосибирска. «ELS» — сибирское трио из Новокузнецка, чья авторская музыка объединяет веяния различных жанров: джаза, классической и электронной музыки. Их творчество уникально благодаря сочетанию сложности гармоний и ритмов с простотой интерпретаций и эмоциональностью, не оставляющей равнодушным слушателя. Синхронизация на сцене напоминает сплочённую команду, где каждый инструмент создаёт магию звука. Своё вдохновение трио черпает у таких музыкантов, как Tigran Hamasyan, Avishai Cohen, Immortal Onion, Gogo Penguin, LRK Trio, Bill Laurance Trio и других. «Суперфузз Бигмафф» — сибирские агенты грува. Выступление этой группы — шоу с музыкальной импровизацией и знакомыми темами из фанка, соула, ритм-н-блюза и различных направлений, соседствующих с джазом. С душой и огоньком! Ребята предрекают джем после концерта. Количество билетов ограничено. Билеты — 400 рублей, в день концерта — 500 рублей.