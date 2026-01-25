Концерт мемориального проекта, основанного на инструментальных аранжировках песен Егора Летова и группы «Гражданская оборона». В программу вошли композиции из разных периодов: «Мишутка», «Дурачок», «Офелия», «Всё идёт по плану» и многие другие. В аранжировках использовались необычные инструменты — от лютни и бузуки до циня. Главные участники: Сергей Летов — саксофоны, электронный духовой инструмент Roland Aerophone Pro или Roland Aerophone AE-20 (в записи также используются бас-флейта и бас-кларнет). Николай Бичан — электрогитара, синтезаторы, саунд-продюсер. Стоимость билетов: 800 рублей, в день концерта — 1000 рублей.